北觀處發文國產署對業者搭設攤架等營業行為，將進行稽查。（許家寧攝）

位於翡翠灣與龜吼漁港間的石角沙灘，吸引民眾戲水。（許家寧攝）

新北觀光局稱該片海域或沙灘都屬北觀處管轄，北觀處特此澄清屬國產署。（許家寧攝）

有「小野柳」之稱的新北市萬里區石角沙灘，美麗沙灘海景，加上無人管理，假日吸引不少民眾戲水，有業者甚至直接經營起水上摩托車、香蕉船以及俗稱「鋼鐵人」噴射水動力飛行器收費載客，讓民眾質疑違法，憂心發生水域安全，誰負責﹖

石角沙灘位於翡翠灣與龜吼漁港間約600公尺長的海岸線，有水上遊憩業者在沙灘搭起帳棚，放置水上摩托車、沙灘車、SUP立槳、鋼鐵人打造水上樂園，其中每人收費300元就可搭香蕉船出海，引來質疑該處屬於國有土地，國產署、北觀處、新北市卻無人可管。

新北市觀光局表示，當地無論海域或沙灘都屬北觀處管轄，也要釐清業者是否取得合法水域遊憩活動經營項目，若營業涉及動力機械就要課稅；台灣是四面環海的國家，在安全的前提下，地方有發展水域觀光活動需求，政府也都願意來支持並協助。

北海岸風景管理處副處長金玉珍說，依「水域遊憩活動管理辦法」，該水域屬於開放海域，並非危險水域，因此未禁止或限制相關水域活動，也澄清沙灘與高低潮線間屬於國產署或未登錄土地，北觀處維管的石角停車場，都有定期維護。

北觀處指出，該處配合「向海致敬」政策，主動編列預算協助清理沙灘海廢，但沙灘土地一直都屬於國產署，對於有業者搭設帳棚，經營水上摩托車、香蕉船、SUP立槳等營業行為，也已經行文國產署，近期將聯合稽查，釐清業者有無違法占用情形。

(中時 )