英特爾(Intel)7奈米處理器進度延遲，市場看好台積電(2330)將受惠Intel外包給台積電之訂單，外資也再啟動一波調升評等及目標價；繼兩家美系外資相繼喊出500元以上目標價，另有一家日系外資及一家亞系外資均將評等由原先的「中立」調高至「買進」，目標價各調升至450元、500元。

英特爾(Intel)7奈米量產延遲，將尋找第三方夥伴外包，激勵台積電美國存託憑證(ADR)上周五(24日)飆升9.69%，收在73.9美元。台積電今天盤中攻上漲停板424.5元，創歷史新高。

美系外資摩根士丹利、摩根大通均看好英特爾委外台積電代工機率大增，並可望加速台積電先進製程成長動能。繼先前台積電股價400元今日達成後，目前市場對台積電「500元」的推測股價正在凝聚共識；摩根士丹利即預估，若英特爾委外台積電利多實現，台積電股價可望挑戰530元。

摩根士丹利指出，英特爾7奈米量產延後，並表示將尋找第三方夥伴外包，台積電過去曾有英特爾外包經驗，可望成為代工首選，預估台積電有機會挑戰530元價位，換算其潛在市值達13.7兆元。摩根士丹利以「樂觀」情境喊台積挑戰530元，基本目標價保持408元。

摩根大通也調升台積電股價至500元，追平最早喊出500元的里昂。 摩根大通證券指出，假設英特爾PC與伺服器CPU均委外代工，估算2025年可額外貢獻台積電每股獲利6元，整體每股純益將上看34元。

基於英特爾外包，台積電將受惠，麥格理和野村同步將台積電評等從「中立」升至「優於大盤」、「買進」；其中麥格理證券升評台積電、推測股價為530元。外資表示，英特爾先進製程落後台積電2.5年，加上英特爾競爭對手超微(AMD)在x86架構市場市占加速提升，研判台積電來自高效能運算(HPC)營收將從2020年150億美元，高速成長至2023年的320億美元。

(時報資訊)