「新光動紫趴」兩大主題「經典嗨樂」場與「嘻哈嗨樂」場聯手襲捲全猿主場，動紫趴「經典嗨樂」場邀請楊丞琳8月1日(六)為動紫趴賽後獻唱，以經典歌曲帶領大家走入動紫經典。

盛名華人世界「全能天后-楊丞琳」，在2010年以「海派甜心」拿下金鐘影后。2018年以「紅衣小女孩2」入圍第58屆亞太影展最佳女主角 。影視歌全能綻放，擁有多部人氣戲劇與經典音樂作品。

影視歌全方位展露下，楊丞琳的演藝至今將滿20年，經典代表作《曖昧》、《青春住了誰》、《年輪說》…等。2019年《刪拾》專輯，嘗試自己擔任專輯統籌。身為國際巨星的她，在棒球場上開唱卻是第一次，楊丞琳笑説：「能夠在樂天的全猿主場為大家演唱，很期待也很興奮，希望大家看完棒球後跟著丞琳一起和唱！」

楊丞琳將在8月1日週六賽後擔任「新光動紫趴」壓軸演出，期待她帶來經典歌曲嗨樂整夜！

(中時 )