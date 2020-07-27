阿里巴巴創辦人馬雲因印度前雇員遭不當解雇案件，遭印度法院傳喚，要求需在29日出庭應訊。不過現卻傳出，阿里巴巴市場公關委員會主席王帥卻聯絡不到馬雲本人，已經找了他一天。

根據《路透社》報導，印度法院文件顯示，阿里巴巴旗下的UC瀏覽器前員工稱，阿里內部曾經審查對大陸不利的訊息，並在公司的應用程式UC瀏覽器及UC News上發表假新聞，引起印度社會和政治動盪。

印度古爾岡地方法院的法官已向阿里巴巴、馬雲及十多名個人公司發出傳票，要求在29日親自或透過律師出庭應訊。此外，阿里巴巴公司高層必須在30天內向法院提交書面答覆。

距離開庭只剩2天，《澎派新聞》報導指出，王帥在微信PO出訊息指出，UC印度確實收到消息，但不清楚馬雲是否知道此事，「他退休後越來越難找了…我都找了一天了…今晚去HHB酒吧找找啊」。

HHB（Happy Honey Badger）是馬雲退休後，在2019年與朋友共同創立的酒吧，也稱為「快樂的平頭哥」。

(中時新聞網)