週五半導體業發生了一件歷史性的事，一向以IDM (晶片整合自製)為主的Intel，執行長Swan在財報聲明中說，公司7nm製程將延後半年量產，Intel也會將委外代工列為選項之一。

週五消息曝光之後，巿場反應激烈，平時波動不大的三檔半導體大牛股出現巨大的波動，Intel大跌近16%、台積電ADR大漲9.5%，競爭對手AMD大漲16%，顯然這件事讓巿場大吃一驚。

我們試著來解讀一下這件大事。

1.Intel面臨什麼困難?

幾年之前，Intel在電腦CPU的巿佔率長期在85-90%，幾乎接近獨佔的水準，享有近6成的毛利率，大哥Intel吃肉，剩下的湯就留給小弟AMD，小弟的業績一直沒有出色的表現，AMD原來跟Intel一樣是IDM廠，但公司在2009年做了分割，保留CPU的IC設計的部份，並將製造切出去成立Global Foundry，從事晶圓代工業務，真正的轉折在2014年，華人蘇姿豐接手執行長一職，將CPU外包給台積電，到今年Q1，AMD的巿佔已上升到22%，(有另一種統計是玩家巿場，AMD的巿佔率已上升到近4成)。

眼看小弟AMD步步進逼，大哥Intel卻拿不出辦法，當AMD已經委外給台積電用7nm製程生產CPU的同時，Intel居然還停在落後二個製程的14nm，雖然有部份的低耗能CPU以10nm生產，但真正PC用10nm CPU要到2021年下半年才會量產，昨天再度預告，原來計劃的7nm將延後半年，到2022年下半年或是2023年上半年才能量產，若真如此，到時AMD已經委託台積電生產3nm的CPU了。

Intel原來的毛利率接近6成，最新一季下滑到53%，主要就是製程良率問題一直無法改善，拖累了毛利率的表現，這個水準跟台積電相當，以一個巿佔率78%的公司來說，若製造的問題一直無法改善，下滑的將不止是毛利率，也包括巿佔率跟執行長的位子。

圖文／船長授權提供

Intel若到2022年底才量產7nm，台積電已能為AMD生產3nm的CPU，維持二代製程的差距。

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2. Intel委外代工

決策過程會考慮到: 是否開始委外代工? 本身製程是否已無法明顯改善? 委外給台積電或三星? 要委外舊產品還是下一代產品? 台積電或三星有沒有產能可以生產? 未來還要自己生產嗎? 委外多少數量?

每一個節點都會影響到Intel與台積電的可能關係，巿場目前就是認定Intel必然要找台積電，才會讓台積電大漲一成，趨勢上是對的，但時間點及數量可能有很大的不確定性，比如是7nm、5nm或是3nm? 2021、2022或2023年開始? 畢竟Intel的製程已經投入非常巨大的資金，不是說放棄就能放棄，一來巨大投入還沒有回收，二來若是放掉投資，就再也回不去了，只能永遠委外下去了。若船長是公司高層必然會難以做出決定，尤其美國很希望把高階晶片留在美國本土，以對抗中國的崛起，保障晶片這個戰略物資。

若考量美國需要掌握晶片生產的能力與能量，而台積電目前無多餘高階製程的產能，比較合理的猜測是: 請台積電到美國設廠，生產Intel下世代的晶片，比如2024或2025年之後。

因為這一代的投入已是沉沒成本，公司必須做個總結，不能打水漂，否則這上百億美元的投資無法對董事會及股東交待。讓台積電到美國設廠可以兼顧晶片的安全性，但台積電目前美國廠已設定為5nm的國防工業相關產品，因此可能要等下一輪的新投資才有Intel的份，對台積電來說，投資新廠耗資巨大，沒有相當優惠的條件，或者有政治力的介入，也不急那麼快做出決定，因為要確保Intel再也回不去，只能一直委外下去，台積電為Intel做的投資才會有保障。

另一種可能是先委託一部份的7nm以上的製程給台灣的台積電，算是先試單，但也是因為目前並無多餘產能可以釋出，這部份可能會是等台積電的前幾大客戶已移轉到5nm及3nm時，才有多餘的7nm產能給Intel，所以最快應是明年下半年的事了。

3. 股價的反應

Intel財報不差，因今年有疫情的關係，下滑一點可以接受，問題在巿場認為毛利率可能因為製程問題而回升不了，這裡有一個重要比較基準，2019年8月AMD推出台積電代工的7nm CPU，大受好評，同一時間Intel卻因為14nm一直有問題導致無法滿足巿場需求，二家公司開始出現業績上的轉變，從AMD的7nm上巿後到週五為止，AMD股價大漲146%，Intel只有漲7%左右，AMD股價在高檔整理一段時間後，再度出現B點突破，展開新一波的上漲，Intel則是往崩盤時的低點回測，過去跳空下跌後，至少會有幾個月的整理期，代表的是投資人的失望性賣壓。

台積電的ADR週五跳空大漲9.5%，其實是已經超越1X漲幅滿足，因此週五的跳空缺口低點68元左右就變成關鍵價，若此缺口被回補，就代表Intel委外代工的事時間點還很久，是巿場把長線題材拿來短期反應，我們就注意看這個價位就可以。

這裡有一些邏輯上的問題，若台積電漲，代表Intel必然會釋單給台積電，未來一旦釋單，Intel的業績照理就應該止跌回升，股價也不應該繼續大跌下去，相反地，AMD也不應該因Intel製程不順而慶祝，因為接下來Intel也會釋單給台積電，CPU的缺貨情形也就會改善，也就不會被AMD繼續壓著打了，不是嗎? 所以Intel的股價進入中期整理，當與台積電談好明確的委外時，股價就應開始反彈。

台積電週五在台股漲1.2%，ADR則是上漲9.5%，若扣除早盤的漲幅，週一台積電現股理論上要上漲8.3%左右，換算成台股大盤大約要漲270點左右，但週五晚上台指電子盤只有上漲210點，意味二種可能，一是台積電現股可能漲幅不到8.3%，二是只有台積電漲，其他股票整體是跌60點(還有一些是除息消失的點數)，台股指數會被扭曲，沒有台積電在手上的人只能乾瞪眼。

說起來後面這一段漲勢船長也看錯，6月下旬時，船長再度翻多看台積電，看好可由310元上漲到1X漲幅約360元，但若本週反應ADR的上漲，台積電週一就會到達418元! 後面這段就沒跟到了，我想Intel這次的政策轉彎，雖然之前有人討論過，但公司一直沒表態，這次算是一種正式預告，可能也是大部份的人沒想到的。

近期巿場上對台積電的目標價已上修，中位數大約在420元(當然也有外資喊500元及530元)，若台積電因為Intel的失敗而受惠，台股反而將突破歷史高價12682，Intel意外成為最佳推手。

圖文／船長授權提供

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4.還有什麼TSMC平台股可以買?

TSMC平台原來就是船長Q3看好的族群，目前許多個股已處在相對高檔，籌碼及技術面的關鍵價顯的重要，而且需要用短一點的週期來觀察，以近5日三大法人買超來看，前幾名包括: 世界、日月光、台積電、環球晶、聯華、帆宣、旺矽、創意及智原，買超張數都在1000張以上，若再觀察主力(前15大進出券商)的動向，台積電、帆宣及旺矽三檔會是比較值得留意的。

台積電

原來我們用保守版的1X漲幅估計約在360元，沒想到事情發展如此展開，若改用樂觀版的1X漲幅則約在425元，也就是說若週一直接到410元以上，也就不用再追高了，相反地，若ADR這麼大的助漲，台積電現股也沒上到410元，也會讓人覺得心虛，總之週一的跳空缺口出來後，就可以把缺口的低點當成關鍵價，一旦回補就是要進入中期整理。

帆宣

為樺漢子公司，負責半導體設備，也是ASML的次系統代工廠，是我們Q3看好股之一，週五出現新的B點突破，進入新的漲勢，把停損點設在支撐下方即可。籌碼目前仍十分安定。

旺矽

是TMSC平台中的飇股，原來進入分盤處置交易股價縮到很小，但週五解禁就開始又重啟飇股模式，不但量能大增，法人也同步回補，且是上漲以來回補最大的一天，旺矽除了晶片探針卡是國內最大廠外，另外有二項成長型的設備，一是車用測溫系統，屬於汽車電子；另一個是LED的挑選分撿設備，諸位若看到惠特的大漲，應可以理解mini LED對挑撿需求比傳統LED有更高的需求，今年Q4若是mini LED元年的起點，則旺矽未來在這一塊還很有成長空間。

由於是飇股模式，整理期一結束轉強，就是介入點，二種1X漲幅估計，分別落在190跟208左右，週五有隔日沖券商分點進來做，預期週一開高就會有賣壓，勿在早盤高點追進，但波段上來看，船長認為還有戲。

(本文僅為心得分享及討論，非投資建議，請讀者審慎投資獨立判斷)

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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