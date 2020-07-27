林為洲表示，將提閣揆同意權修憲案，未來也預計一周拋出一個修憲案。（黃世麒攝）

立法院下會期可望召開修憲委員會討論修憲議題，國民黨團除了推動下修18歲公民權外，對於憲政機關的修憲也有初步共識。國民黨團總召林為洲說，目前黨團對於憲政機關的廢止有共識，考試院、監察院這兩個憲政機構，可以不需要了，可以廢了。

林為洲說，在廢考監的部分可以分為兩個層面來討論，一個是憲政機關的存廢，黨團有初步共識，就是考試、監察這兩個憲政機關已經不需要了，可以廢除了，但這兩個院的功能要保留下來，至於怎麼保留跟轉移，個別委員會個別提案。

林為洲指出，考監的職權大概有九成都會留下，比如監察院的糾舉、彈劾、糾正、審計以及人權委員會等，考試院的國考、退撫等職權都會保留，只是轉移去其他機關。若這些職權都回到立法院，有人認為立法院職權過大變「憲政怪獸」，開放個別委員提案，國民黨團到時候可能會有不同版本。

國民黨立委陳玉珍表示，他也贊成廢除考試院跟監察院，但他們本來的功能還是必須存在，只是不需要單獨成一個「院」；陳也指出，目前國民黨立委吳怡玎已經有提廢考監的版本，並獲得黨團29人連署。

(中時 )