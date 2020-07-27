中醫大新竹附設醫院8月6日舉辦守護爸爸健康園遊會，首度推出「幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測」，檢查前須空腹4小時，2次吹氣後，6分鐘有報告。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院8月6日將舉辦守護爸爸健康園遊會，設有7項檢測攤位，首度推出「幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測」、「男性重振雄風專區檢測站」等3項檢測，當場能得知健康報告，為爸爸健康把關，並不限只有爸爸參加哦！

「檢查前須空腹4小時，2次吹氣後，6分鐘有報告！」檢驗科主任楊晶安說明，幽門螺旋桿菌碳13呼氣檢測，可輕鬆又準確檢測是否感染胃幽門桿菌，且不具侵襲性，亦沒有放射性，兒童、懷孕婦女及老年人都可檢測。

泌尿科醫師李聖偉推出「男性重振雄風專區」檢測攤位，指男性在40歲後常因工作壓力、菸酒及心理等因素，造成性生活或排尿障礙，提供超音波測量攝護腺大小，讓爸爸們以手感受低能量陰莖震波儀的威力。

心臟超音波及靜態心電圖檢測，可確認心臟的大小、心肌有無損傷、瓣膜等，揪出心臟問題。另有延續去年的骨質密度檢測、眼科葉黃素色素密度檢測儀及睫狀體調節微動分析儀、中醫養生茶試飲及配合營養師現沖低醣咖啡品嘗。

中醫大新竹附設醫院強調，守護爸爸健康園遊會活間時間在8月6日上午9時12時，縣農會也會設攤展售在地農特產品，讓大家健康吃營養吃，還有魔術菲力氣球限量造型氣球贈送，只要集滿3站闖關小章，即可獲得精美小禮物，數量有限，歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )