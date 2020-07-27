平鎮警分局辦理暑期青春專案犯罪預防宣導，27日舉辦小小波麗士偵探體驗營。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

平鎮警分局辦理暑期青春專案犯罪預防宣導，27日舉辦小小波麗士偵探體驗營。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮警分局辦理暑期青春專案犯罪預防宣導，27日舉辦「小小波麗士偵探體驗營」，由分局長李建民帶領青少年朋友，體驗CSI採證遊戲，以及參觀警用裝備、戰技表演，讓參加活動的青少年朋友們大開眼界、直呼過癮。

李建民表示，參與活動的青少年朋友，扮演小小波麗士，以鑑識證據採集、戰鬥體技操練、警用裝備操作等體驗方式，讓青少年朋友們清楚了解警察平日工作，讓青少年們在暑假期間避免受到不良的誘惑，培養青少年積極進取精神。

偵查隊鑑識小隊的專業鑑識人員，也特別打造模擬刑案現場，除了講解警方所使用採證的科學儀器外，也讓青少年朋友們親自下場採集血跡、鞋印等相關證據，讓小朋友們個個大開眼界！

另分局戰技教官所扮演的歹徒，與參加的青少年朋友一對一互相攻防，戰技教官將警方在值勤中有可能遇到的歹徒攻擊之模式或動作，利用體技與速度加以化解，並傳授青少年朋友防身格鬥技能，以期在遭遇歹徒攻擊時，能有初步防身能力。

現場也安排模擬取締酒駕的攔檢體驗，除了讓青少年朋友正式穿戴警用裝備執行攔檢勤務外，也讓大家模擬新款「酒後眼鏡」，許多青少年朋友試戴酒後眼鏡後，紛紛體會在頭暈目眩的情況下開車，是多麼一件可怕又危險的事。

除此之外，現場也展出各式各樣的警用裝備，除了讓青少年實際操作外，也讓青少年朋友正式穿戴警用裝備，體驗警察穿戴裝備的真實感，全副武裝穿上身後，才發現警用裝備居然如此沉重，尤其還得頂著烈日在外服勤，也不禁讓青少年朋友們感嘆警察工作原來這麼的辛苦。

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(中時 )