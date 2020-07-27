「2020第五屆廣盛盃籃球錦標賽」最終戰26日在彰化晴雨籃球運動場熱烈登場。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「2020第五屆廣盛盃籃球錦標賽」最終戰26日在彰化晴雨籃球運動場熱烈登場，台中市夢想家青年隊一路過關斬將，冠軍賽對上同樣來自台中的隊伍「寶麗金餐飲集團」，以87比77順利奪冠，冠、亞軍都由台中市包辦。

「廣盛盃籃球錦標賽」被譽為中台灣規格最高的社會組籃球賽事，運動局表示，台中市夢想家青年隊今年6月成軍以來表現亮眼，近日已勇奪「3X3.EXE國際籃球聯盟賽」南區組連續3回合冠軍，備受看好。

廣盛盃由健行科大FMVP林俊吉帶頭領軍，搭配來自蒙古的中洲選手白薩、蘇格爾及明道大學戰神曾柏喻等知名好手，隊內選手平均年齡不超過25歲，生涯顛峰期，靠著熱情、積極合作的球隊氣氛與球風順利摘金。

「台中市夢想家青年隊」8強賽對上「iDM 中一數位隊」，4強賽對上「Homies」，各隊精銳盡出，最終由「台中市夢想家青年隊」、「寶麗金餐飲集團」登上冠亞軍寶座，展現台中隊伍籃球堅強實力。

(中時 )