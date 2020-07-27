陸軍屏東某部隊李姓中尉，去年上網下載他人的診斷證明書，竄改為自己個資後，聲稱罹癌須住院開刀化療為由，向連長請病假，李爽放1個月的假後，連長因赴醫院去探病，才抓包李男裝病。軍方事後將李男送辦，並列入汰除，台北地檢署今依違反《陸海空軍刑法》意圖免除職役偽病罪、《刑法》偽造文書罪嫌起訴李男。

檢方調查，李男原在屏東某部隊服志願役，去年7月間放假後不想回部隊，用LINE傳3張某大醫院診斷證明書、掛號單等圖檔給廖姓連長，聲稱自己罹患「間葉層腫瘤」須住院開刀、化療，在一個月內一直請病假。

廖姓連長因擔憂部屬病情，詢問李男，想去醫院探病，但李男擔心東窗事發，以他化療後噁心、想吐，且避免化療後細菌感染婉拒推拖。但廖執意去探病，打電話給李確認病房時，李男擔心曝光，還不斷說在不同院區輪流住院。

事後，連長發現李男沒住院，李向連長坦承他因不想回部隊才會謊稱罹癌騙假。事後，軍方將他列入汰除，並依法送辦。

檢方查出，李男上網下載醫院的診斷證明書，再用軟體竄改為自己病瘲、日期。檢方依涉犯陸海空軍刑法第意圖免除職役偽病罪、刑法偽造文書罪起訴他。

(中時 )