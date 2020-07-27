達德商工照服科今年首度與彰化榮家合作，與職業護理師一同實習，不管是環境整潔、長輩身體照顧、日常生活服務等等，還與長輩互動玩遊戲。(彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真)

達德商工學生在彰化榮家與長輩互動，學生說過程雖然辛苦，但也得到寶貴的經驗。(彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真)

學生們也設計遊戲，與長輩互動，讓他們活動筋骨與腦部運用。(彰化榮家提供／吳建輝彰化傳真)

高齡化社會來臨，讓長照人力需求大增，國教署推高職照服科，達德商工2018年加入，今年與彰化榮家合作，讓孩子們到彰化榮家真正服務長輩，同學都認為，實際接觸長輩發現他們都很可愛，且榮家的長輩們，用他們的熱血與青春，保衛國家，有機會服務她們，也覺得特別榮幸。

達德商工照服科今年首度與彰化榮家合作，2、3年級共38位學生，上週分組輪流到榮家的失智、養護、日照等中心，與職業護理師一同實習，不管是環境整潔、長輩身體照顧、日常生活服務等等，還與長輩互動玩遊戲。

親身到榮家服務的林同學說，護理師告訴他，不能用想賺錢的心態來服務長輩，要把長輩當成家人，深深打動到他，而張同學則說，想到榮家的長輩，將一生奉獻給國家，現在他們在榮家生活，而他有機會照顧他們，覺得非常榮幸。

彰化榮家主任史浩誠強調，同學到榮家服務，讓榮家生氣勃勃，長輩們也感受到孩子們的溫暖與關懷，讓孩子們在培養專業技能、與未來能具備職場就業的能力外，更重要的是能提升孩子們對於服務長輩的熱忱，增加自信心。

(中時 )