「匠心具足－親近台灣傳統工藝特展」展出工藝師蔡德太的創作《冬盡春來》。(文資局提供／林欣儀台中傳真)

為傳承台灣傳統工藝與其中精神、藝術價值，文化部文化資產局特別舉辦「匠心具足－親近台灣傳統工藝特展」，共有全台45位中央及地方的藝師參展、展出155件精心創作，盼藉此幫助民眾了解工藝之美、注重其價值保存，讓無形文化資產能代代相傳。

這場「匠心具足－親近台灣傳統工藝特展」即日起在佛光山佛陀紀念館第一、二展廳登場，將展出至11月29日。文化部次長李連權在開展儀式中表示，台灣傳統工藝市珍貴的無形文化資產，目前國家及傳統工藝人間國寶共有13項18案，其中就有15位國寶參加這次展覽，未來將持續系統性的培育傳統匠師與藝師人才，讓珍貴傳統工藝得以保存。

這場特展展區分為「民生．器用」、「宗教．禮俗」、「藝術．審美」及「粧佛．傳承」四大面向，文資局強調，藉此呈現文資保存法中的藝術性、反映出族群生活與地方生活特色，也透過展覽展現早期民眾日常與精神生活使用的家具、審美觀及生命禮俗等。

值得一提的是，展場中展出有神佛像、祭祀禮器及建築裝飾等工藝品，其中包括廟宇雕樑畫棟至神廳案桌、爐台等，件件都富含人文敘事的忠孝節義故事或神仙傳說演藝，展現台灣信仰與風俗特色。

文資局指出，透過「匠心具足」的主題，盼呈現傳統工藝保存者獨具的師藝與道心，也帶領民眾發現生活美學、親近工藝，展出內容包含漆藝、木雕、粧佛、竹藝、陶藝、金工、彩繪等。

(中時 )