大同（2371）公司市場派日前向經濟部遞件申請召開股臨會，據悉，最快本周經濟部就會宣布准許市場派召開股東臨時會。而公司派趕在經濟部發布消息前，今天下午將召開記者會公布市場派違法中資的藏鏡人。

大同今年6月30日股東會後，因事涉股東投票權爭議，突顯台灣上市公司治理形象和法規的不完善！主管機關亡羊補牢，金管會對董事長林郭文艷以特別背信罪嫌移送檢調。林蔚山和林郭文艷成了台灣證券史上第1對夫妻檔，皆被告證交法特別背信罪、皆被限制出境、皆被投保提解任訴訟。

此外，經濟部駁回公司派登記，市場派召開股東會受關注。市場派也陸續出招，繼欣同與新大同（林宏信派）向經部申請股東臨時會，另一市場派王光祥派日前低調遞件，同樣採「公司法」第173條第4項。經濟部將按同樣程序處理，行文請大同公司回應；但若以同一法條申請，按慣例可能會准許先遞件者。

據悉，由欣同與新大同先提出的股東臨時會申請，有機會在本周過關。而公司派趕在消息發布前，將在下午召開記者會，派出法務長趙安、執行副總經理彭文傑、以及委託的恆昇法律事務所於知慶律師，公布市場派違法中資的藏鏡人！

(時報資訊)