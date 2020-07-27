信邦(3023)上半年財報亮眼，每股盈餘達4.45元，創下歷年同期新高，且第3季可望再創單季歷史新高，美系、歐系、亞系及日系外資同步喊買信邦，給予信邦目標價均超過190元，其中亞系外資更將目標價上調至205元，激勵信邦盤中股價強勢大漲，創下掛牌新高價。

信邦持續深化MAGIC產業佈局，擴大產品線，受惠於電動自行車、醫療、綠能等產品出貨暢旺，信邦第2季合併營收52.88億元，季增17.95%，較去年同期成長9.47%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率26.28%，季增0.56個百分點，較去年同期增加0.58個百分點，由於毛利率提升，且營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注，單季稅後盈餘為5.87億元，季增30.99%，年成長15.21%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.52元。累計上半年合併營收97.71億元，較去年同期88.4億元成長10.54%，合併毛利率為26.02%，較去年同期增加0.31個百分點，營業淨利為12.29億元，較去年同期10.17億元成長20.8%，稅後盈餘10.35億元，較去年同期成長18.4%，每股盈餘為4.45元。

由於電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦表示，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高，全年業績亦可望創下歷年新高。

信邦產品佈局效益顯現，且第3季業績展望樂觀，美系、歐系、亞系及日系外資同步喊買信邦，其中美系外資指出，信邦第3季營收可望較第2季季增高個位數，且營業淨利率可望保持第2季水準，我們預估，信邦第3季營收將季增7%，2020年營收將年成長15%，2021年亦可望較今年兩位數成長，為反應公司在醫療，工業和電動自行車領域佈局，我們將信邦2020年/2021年/2022年EPS分別提高2%/7%/7%，給予「買進」評等，目標價上看197元。

歐系外資認為，受惠於工業/醫療業務表現不錯，以及電動自行車成長趨勢，加上大陸車市復甦，信邦今年第3季可望保持10%以上年增幅度，我們將2020年到2022年每股盈盈餘微調0.8%到1.8%，給予公司「優於大盤」評等，目標價193元。

至於亞系及日系外資也給予信邦「買進」評等，目標價分別為205元及192元，4家外資力挺，也推升信邦今天股價創下掛牌新高價。

(時報資訊)