76歲的陳智娥（左二）與97歲高齡母親（右二）相依為命事母至校。（馮惠宜攝）

當選國光里模範父親的林正宏（前排右二），今年75歲，服務公職37年，公務繁忙之際，仍秉持顧好家庭、服務社會的理念優先，並傳承給3名子女，子女皆以他為榮。（馮惠宜攝）

今年76歲的南區國光里孝行楷模陳智娥，未婚的她與97歲母親相依為命，為討母親的歡心，長年陪伴母親學習太極拳、練習唱歌、參加合唱團，並堅持用雙手為母親洗滌衣物，他人認為孝行感天，他卻視為天經地義的生活日常。

台中市南區模範父親與孝行楷模表揚活動，今年因疫情影響，改由各里辦公處自行舉辦。其中國光里27日在正義街舉行模範父親林正宏、孝行楷模陳智娥表揚活動，陳智娥攜母共同出席，倆人宛如姐妹花。

陳智娥曾擔任國立台中家商老師長達43年，於2011年退休。1999年榮獲教育部「杏壇芬芳錄」表揚，她在校期間，就常帶領學生參加社福活動，並前往慰問老人院、育幼院，以及家境清寒學生，她的父親為日本人，2006年逝世後，捐款30萬元，設立清寒獎學金，幫助家境清寒的學子，持續至今未間斷，深獲鄰里愛戴與肯定。

陳智娥和母情感情甚篤，自1968年起，長期陪伴母親學習太極拳、練習唱歌、參加合唱團，在家中，母女也會以日語交談，討母親歡心，宛如現代版「老萊娛親」。

儘管目前洗衣機相當普遍，但陳智娥仍堅持用雙手幫母親洗滌衣物，讓母親穿著乾淨整潔，仍不覺辛苦；陳智娥迄今未婚，對母親盡心盡力、無怨無悔的照顧及付出，為社會帶來正面能量，她的孝行，令人敬佩與稱讚，當選孝行楷模，實至名歸。

(中時 )