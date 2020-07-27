英國首相強生（Boris Johnson）堪稱是美國總統川普最忠實的盟友之一，不過兩人的兄弟情可能已逐漸消散，據英國媒體報導，在美國強烈要求英國拒用華為5G設備之後，強生就試圖和川普保持距離，英國政府私底下更巴不得川普在11月大選中輸給拜登，看不慣川普惹人厭的作風。

美媒「財經內幕」（Business Insider）引述《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，即便眾所皆知英國首相強生是川普的堅實盟友，不過英國政府私底下其實極度希望11月大選中，川普會輸給民主黨籍對手拜登，倫敦私底下已經在試著和川普保持距離，並且預期拜登勝選。

報導引述一名英國政府內閣大臣指出，「如果川普沒有連任，事情會比較簡單」，而且私底下，「很多政府內部人士都這麼認為。」說明倫敦部分官員也希望拜登勝選。

一名匿名資深英國外交官員向「財經內幕」透露，如果拜登勝選，他們將會很高興可以終結川普時代的腐敗。

「如果拜登贏，很多事情都會改變」，「川普家族的貪腐，還有他惹人厭的自戀行為，隨著不同的總統上任，這些全部都會消失。」

報導指出，在川普成功強迫英國禁止華為參與當地5G網路建設後，近幾個月來，川普和強生的關係就出現緊繃。

今年1月，當強生拒絕川普要求取消英國和華為所簽訂的建設當地5G協議後，川普被爆勃然大怒，並且重重掛上強生的電話。

儘管倫敦最終遵循美國要求、制裁華為，不過這起紛爭也讓英國喪失和川普達成貿易協議的胃口，報導指出，英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）近期訪問華府時，被告知淡化和美國達成協議的可能性，一名英國政府顧問也透露，強生個人也在試著拉開和川普之間的距離。

英國社會目前相當關切和美國達成的貿易協議，會否影響當地的食品安全標準，選民的憂慮迫使強生政府緊急踩剎車，不願和美方快速達成協議，一名英國官員上周向英國《金融時報》（Financial Times）表示，「（達成協議）今年會發生嗎？基本上不會。」

強生堪稱是川普的忠實朋友，今年4月，強生感染新冠肺炎，並且病情危急，川普當時就公開宣布派遣2支最棒的藥品團隊赴英，協助強生的醫療團隊，川普更公開稱強生為「好朋友」，為他獻上祝福。

(中時新聞網)