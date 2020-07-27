民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，接受網紅「志祺七七」的專訪，對於前高雄市長韓國瑜的政策問題，陳其邁表示，路平等一些基礎設施政策都會延續，而且他的道路品質會比韓國瑜更好，至於太平島挖石油和滿天星計畫這些天馬行空政策就會停止執行。

對於韓國瑜的路平政策，陳其邁表示，他在2018年選舉時也提過路平，路要把它弄平，不是把柏油重新鋪上去，問題就得到解決。高雄的路為什麼不平？因為大卡車和貨櫃車很多，所以一條大馬路，大卡車碾壓幾次，且柏油鋪得又薄，卡車一壓過去就壞掉了！所以他會去盤點一次，有些路段要鋪水泥，或者是地下要放大石頭，讓地基較穩。陳更承諾，他的道路品質，一定要比韓國瑜好，而且耐用！

陳其邁接著表示，這樣才能讓一些關鍵路段不要一挖再挖，否則每次都在鋪柏油，選舉都還是在講路平，所以他希望，路平一定要定一個標準，假如用日本東京的道路標準，來鋪設柏油或者是改善路面，道路才會變好。所以即使是韓國瑜的政策，但是以他做事情的龜毛個性來看，一定會要求品質，也會找一個副市長，訂出一個路平做法的標準來，以後就照個標準來實行。

此時，主持人又問說，「有沒有哪些事做到一半，你可能會中止的，或者是你又要怎麼處理這些中斷的政策」？ 陳其邁直言，他認為南海太平島挖石油完全不具可行性，他會砍掉。另外像是滿天星計畫、就是補助大學生和公務員出國，但是一個人要兩三萬，財政負擔過大，連韓國瑜自己都做不下去。

(旺報 )