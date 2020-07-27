新北市長侯友宜今出席新莊新樹公共托老中心開幕活動。（賴彥竹攝）

新北市新莊區新樹公共托老中心今（27日）揭牌，提供失能、失智長者日間照護服務，具有智能交通接送、生理數據、人臉辨識系統、智能狗等智慧化照護設備，新北市長侯友宜出席活動表示，新北市老年人口成長快速，新樹為第46家托老中心，希望2022年任期內，完成60家。

侯友宜說，在新北市10年，65歲以上人口由34萬成長至59多萬人口，近年平均每個月增加超過3000位長者，2018年國人健康平均餘命為72.3歲，平均餘命為80.7歲，老化前有8年處於失能狀態，須嚴肅面對長者照護品質，降低、延緩長者失智、失能狀況，新樹為第46家托老中心，希望2022年任期內，完成60家。

廣恩老人養護中心院長室特助朱沙濱說，中心能收治35名長者，現已近滿額，中心提供智能E化服務，失智長者家屬可以下載「iHold」APP，隨時了解長輩動向，像是交通車接送長輩往返，以及血壓、體溫、人臉辨識系統報到等車輛即時位置、數據，還設有語音人工智慧機器人「智慧狗」，能與長者一同歡唱、互動，玩歌曲猜謎遊戲，以達到認知刺激治療的效果。

衛生局表示，新樹托老中心為活化新莊勞工中心閒置空間，1樓為銀髮俱樂部，免費讓健康長輩上課，4、5樓分別為照護失智、失能長者，周一至周五提供服務，符合補助者，依失能等級，家屬單日自付108元至205元；半天自付55元至103元；交通接送一趟自付約16元。

衛生局長陳潤秋表示，1樓的銀髮俱樂部也將增設C級巷弄長照站，提供長者促進健康的活動，以及預防、延緩失能的照護服務，讓失能與失智的長輩能融入社區生活，在地就養、健康樂活。

(中時 )