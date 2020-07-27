監委田秋堇等人質疑，中選會同意明年舉行「核四啟封商轉發電」公投，本案估計耗資10億、投入22萬人力辦理，卻未辦理聽證，未就各項爭點逐一釐清，即通過公投案決議，有疏忽怠職情事。田秋堇說，「老實講，真的很想糾正他們(中選會)」。監委也建議，未來公投法修正時，應該每案都要舉行聽證會。

監委田秋堇、趙永清、楊芳玲上午舉行記者會，針對中選會未舉辦「核四啟封商轉發電」公投的聽證會，提出調查報告。這項記者會原應在上周五舉行，但因當日重大新聞過多，怕分散焦點，才改在今天對外說明。監委痛批中選會有怠職之咎、失職之嫌，共提出4點調查意見。

監委認為，黃士修提出的公投案中，「啟封」是重大事項的「複決」、「商轉發電」是重大政策的「創制」。公投案實質上包含二個政策事項，依公投法第9條第6項之規定，不得合併為一案辦理公投。

其次，本公投屬重大政策的創制案，到底有沒有違反現行法律強制規定，導致權責機關無法實現該公民投票案內容，自然應列為聽證議題予以釐清。

監委也說，政府辦理全國性公民投票案，各階段作業共需投入人力超過22萬人，總經費亦高達10億元以上，因此中選會本應善盡主管機關依法把關之責，審慎過濾公投提案後再行辦理後續程序，

監委也認為，2019年公投法的修正過度偏重技術性規定，對於機制不足的實質問題，未能對症下藥，也不足以因應「核四公投案」此類高度專業屬性的提案。

3名監委也建議，未來公投法修法，除應明定每一公投案均須舉行聽證，中選會一定比例委員應全程參加，並確保提案人、利害關係人(或其代表)及其他第3人的參與權。

趙永清說，黃士修公投的理由書內容錯誤資訊太多，涉有讓公務員在公文書登載不實，會有法律問題，他「一直覺要糾正中選會才對」，但田秋堇覺得中選會新任主委李進勇剛來沒多久。

田秋堇立即澄清，沒有糾正中選會是因這是公投法的疏漏之處，公投法沒有強制規定中選會要辦聽證會，如果中選會沒有依法行政，她當然要毫不客氣糾正中選會，她對陳時中都糾正好幾次，不是因為主委新來乍到；本案針對公投法做了切片檢查，發現公投法有全身健康問題，監察院不能對行政院行政指導，只能提出修法建議，

楊芳玲表示，監察院雖未糾正中選會，但希望中選會檢討改進見復，意思就是監委會續追本案。

(中時 )