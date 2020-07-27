新冠肺炎停賽期間許多球員都沒閒著，光芒隊韓籍內野手崔志萬就多練了右打，並且在今（27）日對藍鳥隊比賽派上用場。雖然首次改用右打被三振並不意外，但第2次他就把球送出中外野全壘打牆，除了是個人本季第1支全壘打，也是韓籍球員首轟。

從2016年起崔志萬在大聯盟待了4個球季，在這場比賽前的735個打席都是用左打，今年既然利用多餘的時間練習右打，今天就決定拿來試試。他擔任第1棒，首局上對方先發投手哈奇是右投，自然使用原本的左打，結果擊出三壘滾地球出局。

不過機會很快就來了，3局下藍鳥更換後援投手伊凱，他是左投手，崔志萬馬上改用右打，不過可能是不習慣，最後揮棒落空三振出局。6局下2人再度碰頭，凱伊可能覺得崔志萬右打沒什麼威脅而有點大意。這次崔志萬第1球就揮棒，只見球一直飛出中外野全壘打牆，大聯盟測到的擊球初速是109.1哩，是今年光芒隊最快的一球；飛行距離429呎，將近131公尺遠。

賽後崔志萬表示，使用右打的第2打席就只是全力揮棒，球剛好也越過全壘打牆。光芒隊總教練凱許也大為驚訝，覺得改變打擊習慣本來就不容易，能夠開轟更是難以置信。不過尊重崔志萬的選擇，想左打或右打悉聽尊便，前提是打得好比較重要。

目前在大聯盟的韓國球員並不多，投手有藍鳥隊柳賢振、紅雀隊金廣鉉，野手除了崔志萬，還有遊騎兵隊的秋信守與瑞夫史耐德（Rob Refsnyder）。

(中時 )