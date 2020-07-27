家住太平區的1位4歲羅姓小男童平日由83歲阿公照料，周日上午趁著阿公不注意時，獨自1人從大樓坐電梯外出，結果在離家約1公里外樹孝路上迷路，幸熱心民眾發現報警處理，員警看到嚎啕大哭的小男童，一面安撫情緒，也牽著他挨家挨戶詢問，最後到某大樓管理室保全人員一見到小男童，立即表示，「阿公找你好久了。」

太平警分局新平派出所警員26日上午9點多許執行備勤勤務，接獲民眾報案，稱「有1個年約4歲的小孩走失了，請警方協助」。員警立刻趕赴現場瞭解，原來是小男童迷路了，因男童年紀尚小，雖可道出自己的姓名，但無法說出家在何處，員警耐心安撫小男童情緒，便帶著他挨家挨戶詢問，直到育賢路某便利超商外，這時小男童很熟練進入超商至飲料區拿了一罐養樂多，員警結帳後詢問男童確認住家就在這附近，便帶著他詢問附近各大樓管理室人員，不久有1位某大樓管理人員趕緊向警方表示該名小男童的家屬到處在找他，最後聯繫到83歲的羅姓阿公，順利助男童返家。

男童阿公表示，小孩子的父母都在上班，自己負責幫忙照料，當時吃完早餐就整理一下，以為他在客廳玩耍，不知道他會趁隙外出迷路，有了這次經驗真是嚇死了，下次一定會多注意的。太平警方持續呼籲民眾，家中如有年幼孩童，應多留意動態，切勿脫離視線，避免發生憾事。

(中時 )