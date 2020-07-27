台南官田渡子頭一處農田改種電，去年此處還是一片稻田。（劉秀芬攝）

台南官田區角秀一處新建光電設施。（劉秀芬攝）

台南官田水雉生態教育園區主任李文珍努力守護水雉棲地。（劉秀芬攝）

中央推動綠能政策，光電業者遊說鄉下無力耕作老農農地改種電，位於台南官田區的水雉生態教育園區，長年推動水雉保育有成，然近來園區附近愈來愈多農地改種電，園區主任李文珍憂心改變周邊生態，影響水雉的生存，而且農田不僅是野生動物棲息的地方，還具有文化與生態地景的保存價值。

官田水雉生態教育園區前身為2000年成立的「水雉復育區」，在政府與民間團體的努力下，20年前水雉數量僅剩不到50隻，到2019年底調查時達1741隻，數量創新高。

原本園區以棲地復育為保育主軸，勸導農民從慣行農法改為友善耕作，不噴農藥、不放毒餌，讓水雉有安全的棲地；政府也推行生態補償制度，給予農民水雉巢位補助，推出綠色保育標章，鼓勵農民不使用農藥和化肥。但近年來，水雉保育工作卻面臨農地改種電的新威脅。

據了解，官田附近有從事有機耕作，且獲得林務局的綠色保育標章的青農，因為地主要收回種電而遭解約。也有青農被家人嫌有機耕作賺不夠溫飽，不如租給光電公司種電，一家人因此不合。但是也有青農陸續加入保育水雉生態行列，官田附近綠保標章農田已有30多公頃。

李文珍說，農地改種電有多種原因，一是老農因無力耕作，家中無人接棒。近年來，台南菱角田從400公頃減至300多公頃，每年夏天看到原應種菱角的田改種水稻，表示又有農夫無力再種植菱角。

此外，種菱角、種稻又忙又累，收入比種電還少，不少農夫心有餘而力不足，這也是李文珍近來力推綠色保育標章菱角，並幫農夫拓展通路到連鎖超市的用意，「唯有讓農民的收益提高，他們才有辦法繼續從事友善耕作，年輕人才有意願返鄉從農。」李文珍也呼籲消費者購買綠保菱角，給維護生態保育水雉的農民實質鼓勵。

台南市政府農業局表示，農地上能設置的綠能設施可分為屋頂型及地上型，前者需具有農業經營事實，始得於農業設施屋頂附屬設置，後者則需位於公告不利耕作區範圍、部分漁電共生始得同意設置；官田地區並無公告的不利耕作區，故綠能設施設置以配合營農的屋頂型為主。

為配合國家再生能源政策及落實農地農用原則，維護水雉復育區棲地完整性及生物多樣性，農業局會要求業者避開環境敏感地區，並於施工及運轉期間要求進行生態及環境監測。

李文珍表示，就在距離官田水雉園區約2公里的渡子頭一處農田，又蓋起一處太陽能光電場，去年底該地還是一處稻田；另一處角秀區的稻田旁，也正在建光電場；很多光電場不僅沒有營農，甚至地面被黑塑膠布覆蓋，毫無生機。

李文珍說，光電板設施不僅造成生物棲地破碎，且影響周邊微氣候，原本在土壤內的菌與微生物消失，整個生態環境將因此改變，20年後儘管拿掉光電設施，要再重新耕作，回復地力，要花費更大成本。

「拿生態與農業換光電，根本是殺雞取卵，這樣根本不能算是綠能，只會造成環境問題與糧食漸少問題。」李文珍說，農民賺不到錢、產銷不平等、老農日漸凋零、年輕人進不來農業等等問題，應該是全民共同去思考去解決，而不是鼓勵農田種電，從一個坑又跳一個坑，最後衍生更多複雜又難以解決的問題。

李文珍說，土地對於人來說，應該不是只有經濟的利用價值，土地仍有文化上的意義與情感的歸屬」，守住農地不僅是保育水雉，更重要的是守護珍貴的文化地景。

(中時 )