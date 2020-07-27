針對民進黨前秘書長羅文嘉日前表示，當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨，「遲早會出事」。前民進黨立委沈富雄則稱，有點看不起羅文嘉。對此，臉書粉絲專頁「破壞王衝康哥」則從此事分析國民黨、民進黨的不同，並批國民黨「洋相出盡讓人看笑話，讓那些無恥的人總是當贏家」。

沈富雄日前在政論節目《少康戰情室》中表示，他2007年離開民進黨，當時看法就跟羅文嘉講的完全一樣。不過他直言有點看不起羅文嘉，因為羅在祕書長任內，還是太世故，看到很多事情沒講話，他還幹得下去。

臉書粉絲專頁「破壞王衝康哥」對此表示，擔任黨職的時候當然不能說什麼，若說了豈不是變成內鬥？該粉專稱內鬥不公開，一直以來都是民進黨在選舉期間的大原則；初選咬的再兇、派系分贓不開心、看誰不爽許久，選舉一到全部通通給我放下。

該粉專提及，不具名委員透漏、知情內部人士透漏、XXX親信爆料，這些事在民進黨幾乎不會發生，反觀國民黨卻層出不窮，「提名、初選、補選，有哪個環節沒把內鬥搬到檯面上的？」該粉專諷刺表示，洋相出盡讓人看笑話，讓那些無恥的人總是當贏家。

(中時新聞網)