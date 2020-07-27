前高雄市三民二分局長李世昌收受電玩業者賄款弊案，他因認罪獲2次減刑，去年遭輕判6年4月定讞、已入獄；同案共犯專勤隊警官林振宏則堅持不認罪，喊冤稱李世昌為了脫罪減刑才拖他下水，賄款一半其實是給了楊姓小三，但最高法院今（27日）宣判，維持二審判決，依悖職收受賄賂罪，判林振宏有期徒刑16年確定。

一審判決指出，李世昌於2010年12月25日起至2013年1月28日任職高雄市警局行政科專勤組長時，綜理電玩、色情取締工作，自2011年3月間起至2012年11月間，按月收受高雄市大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、大社、彌陀等區共30家賭博電玩業者賄款，透過白手套、離職警員葉嘉雄交付每月40至80萬元不等，前後共計收賄21次，總計1144萬元。

李世昌強調將半數賄款分給林振宏，兩人各拿572萬元，白手套葉男則拿到12萬元酬勞。事件爆發後，李世昌因自白犯罪並繳回全部犯罪所得，依貪污治罪條例、證人保護法減輕其刑，今年2月最高法院將其原判8年、改判為6年4月，褫奪公權2年，不法所得572萬元沒收，判決後已入獄服刑。

但林振宏堅持不認罪，他在二審宣判後表示，警方監聽李世昌通話的通聯紀錄內都清楚記載，李世昌坦承部分的賄款都給了楊姓小三，為何此事一審時都沒提及？

林振弘另強調，當初李世昌私下與電玩業者聚餐、談及收賄一事，內容只有他們自己清楚。檢警偵辦時，白手套也根本沒提及他的名字，根本就是李世昌為了脫罪、減輕刑責，才把他拖下水。

不過最高法院認為，林身為執法者，竟不知潔身自愛，利用國家賦予之權力與機會，收受電子遊戲場業者之賄賂，縱容該業者從事不法犯罪，所為非僅影響犯罪查緝及社會治安，且犯後否認犯行，將他重判16年，至於犯罪所得沒收部分，撤銷發回。

(中時新聞網)