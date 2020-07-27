(7/27更新)大台北、桃園天空已烏雲密布、雷聲陣陣！氣象局發布臺北市、新北市、桃園市大雷雨即時訊息，雷雨將持續至14時45分止。慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨示警區域

臺北市：松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、深坑區

桃園市：龜山區

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨！氣象局中午發布臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣共17縣市大雨特報，西半部地區及東半部山區，有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請注意落石。

氣象局表示，全台今天天氣悶熱，午後慎防雷陣雨。周二、周三(7/28、29)偏南轉東南風，清晨上午中南部、花東偶有雨，午後全台各地都有局部雷陣雨，範圍廣、雨勢大，留意局部大雨發生。周四到周日(7/30~8/2)風向偏東風，花東整天有間歇雨，午後各山區有較大雨勢。

雷擊、強降雨來襲了！全台17縣市大雨特報。(氣象局)

(中時新聞網)