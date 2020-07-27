台南市前警察局長周幼偉突遭拔官惹怒台南市議會藍綠議員，日前同聲譴責揚言杯葛新任警察局長詹永茂進議會，眼見木已成舟，民進黨團27日率先表達「破冰」，國民黨團證實已邀詹會面，希望看到他更多的誠意。

周幼偉拔官案令人錯愕，台南市議會藍綠兩黨團第一時間皆大力抨擊，民進黨團以「蘇貞昌下台」表達抗議，國民黨團揚言杯葛，拒絕詹永茂進議會備詢。

詹永茂上任喊出「再發生重大槍擊案，分局長下台」再度引發民進黨團不滿，質疑他「是來作官，還是來作事的？」，令詹火速修正，解釋「是指分局長消極處理槍擊案，才會下台」。讓議會與新局長的關係緊繃。

詹永茂27日前往台南市議會，與民進黨台南市議會黨團總召邱莉莉、幹事長李宗翰與書記長林志展會談，民進黨團認為木已成舟，只能期待新局長延續周幼偉的台南市治安滿意度第一的成績。

邱莉莉表示，詹永茂承諾改善台南市治安與交通，期許他能延續周幼偉任內政績。

國民黨台南市議會黨團書記長王家貞強調，國民黨對台南市治安首長的人事調動的立場，始終對事不對人，警察人事調動不能專斷獨裁，這項安插感覺就像是一場政治派系口袋名單的角力鬥爭。

王家貞表示，已與詹永茂約定會面，對詹的上任「希望看到他對在野黨更大的誠意」。

(中時 )