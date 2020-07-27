行政院近期將紓困3.0預算送立法院，國民黨立委今天開記者會批評，這本預算看到的竟然是要回補紓困1.0、2.0所花費的金額，換句話說，所謂的「超前佈署」，根本就是「超前支出」，國民黨團要求政院先把前期紓困振興執行成效報告送到立法院說明，否則紓困3.0版紓困預算，很難審查下去。

國民黨團總召林為洲表示，高達1235億元的「不敷使用」科目，根本就是1.0、2.0預算編列完全不切實，行政院除了會宣傳外，政策推動、財政紀律完全不及格。既然3.0有大半「不敷使用」，是不是意味著1.0、2.0執行成效達100％？將要求行政院先把前面紓困預算執行成效報告提出說明。

首席副書記長林奕華指出，經濟部當初在振興紓困方案中，對商業服務業的紓困補助，宣稱到7月底，但實際上經濟部卻告訴業者，7月15日就不再收件，因為政府已經在發3倍券，但蔡政府竟然又編列商業服務業「不敷使用」回補1.38億元預算要求。林奕華要求至少要先恢復商業服務業紓困日期到7月底，否則回補1.38億元的預算，國民黨團很難審查下去。

林奕華並指出，國民黨團當初首先呼籲蔡政府針對快篩、疫苗研發必須給予研究人員、廠商相對的獎勵，卻被民進動全盤否決，如今卻在紓困3.0編列20億元「研發金」，是變相的「獎勵金」，但是編列「研發金」於法有據嗎？紓困3.0還編列110億元疫苗採購預算，世界主要研發疫苗大國，都還在持續研發中，誰會最先研發出疫苗都還不知，竟然先編列預算，這是要跟誰買？還是另外的「生技黑洞」？

藍委洪孟楷表示，3倍券最大的行政費用支出，在於系統開發、匯兌手續費等10.6億元，占22.56億元的一半，洪孟楷質疑，10.6億元的系統開發到底有沒有公開招標？是哪家公司得標？有沒有公開招標資訊？經濟部至今完全沒有回應。

(中時 )