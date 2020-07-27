未受疫情影響，2020台北上海城市論壇於上周改採視訊舉辦，雙方市長平等對話。香港《明報》今日發出社評，指出在現今兩岸關係倒退的低迷氣氛中，仍然堅持舉辦如此高規格的論壇不禁令人欽佩台北、上海當局的勇氣，對於兩岸官方來說，雙城論壇亦為合作交流樹立了一個典範。

《明報》社評稱，多了一個「台灣民眾黨」主席身分的台北市長柯文哲，今年不僅重提「兩岸一家親」、「五互相」等兩岸論述，更明確反對用意識形態來升高兩岸民眾仇恨，深化了自己的兩岸論述。

《明報》社評表示，今年雙城論壇很多交流看似瑣碎小事，卻全是民生所繫，如「北台都會區合作與長三角一體化發展」；「公共交通無障礙服務和智慧出行」交流；兩市衛生主管部門首腦，相互介紹新冠疫情下城市防疫政策與經驗；在產業經濟交流部分，台北悠遊卡公司也與上海同業分享兩地電子支付的經驗與挑戰。

另一方面，《明報》社評也點出台灣最大在野黨國民黨似乎在兩岸議題陷入困境，迷失自我。社評稱，未來國民黨在台灣兩岸關係的話語主導權，會否被柯文哲的民眾黨所取代，已引起台灣輿論關注。

社評最後說，誠然，柯文哲僅是台北市長，雙城論壇所作也僅限於城市交流，但帶來的啟示是，無論是基於兩岸出現「民意對撞」之勢，還是基於民進黨修法限制交流所帶來的寒蟬效應，兩岸絕非毫無對話溝通的餘地。

(旺報 )