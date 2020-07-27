搶攻防疫新生活健康宅食經濟與商辦餐盒商機，寒舍艾麗酒店宴會廳即日起至9月30日推出三款「台灣風味餐盒」，每份售價200元，標榜嚴選台灣傳統風味主食搭佐在地經典菜餚，包含「麻油雞佐高粱黑毛豬肉香腸」、「金瓜米粉炒伴紅糟五花燒肉」、「櫻花蝦臘味炒飯襯蘭陽雞捲」，滿足上班族求新、嘗新的美食喜好且以實惠價格供應。

寒舍艾麗酒店宴會廳全新風味餐盒特別融入台灣味，擁有近二十年廚藝經驗的宴會廳主廚陳琮錤，堅持嚴選在地食材，每日新鮮現做餐盒，首推懷舊古早味家鄉菜「麻油雞佐高粱黑毛豬肉香腸」，以雲林北港黑麻油爆香老薑，煸出迷人薑香後加入雞肉與米酒，麻油香與酒香完美融合，入喉後餘韻猶存，另搭配肥瘦比例恰到好處的屏東六堆黑毛豬後腿肉呈現。

「金瓜米粉炒伴紅糟五花燒肉」則以苗栗造橋碩大甘甜金瓜入饌，並以新竹米粉拌炒乾香菇、乾蝦米、肉絲，溫潤口感透著甘甜自然氣息，引領舌尖品嘗原汁原味的風城文化。「櫻花蝦臘味炒飯襯蘭陽雞捲」以東港三寶之一「櫻花蝦」入饌料理，鮮明獨特的海洋風味，經過烘烤之後香氣加倍濃郁，加入米飯拌炒佐搭臘腸燻香鹹味，大火快炒不僅鑊氣十足，更炒出粒粒分明的口感，搭配國宴小吃「蘭陽雞捲」以高溫酥炸而成金色外皮與多汁軟嫩的口感。

寒舍艾麗酒店表示，外帶餐盒每次訂購數量最低15份，如需外送服務則車資另計。

(工商 )