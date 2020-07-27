台中市議會副議長顏莉敏在公聽會上，為民喉舌，針對市府未與民代溝通，逕自將藍線B4站取消做法，要求市府應正視地方民意。（市議員顏莉敏服務處提供／陳世宗台中傳真）

「捷運藍線B4站被消失，地方鄉親火大！」台中捷運藍線綜合規畫舉辦3場公聽會，民眾書面意見書到27日截止！台中市議會副議長顏莉敏表示，市府未與民代及地方鄉親溝通，逕自將藍線B4站取消做法，讓鄉親無法接受，要求市府應正視地方民意。交通局強調，各界意見將納入陳報中央審議報告中。

交通局指出，台灣大道位處台中重要政經樞紐，為串連台中都會區鐵路高架捷運化計畫與台中捷運綠線；捷運藍線不僅可有效紓解台灣大道現今壅塞程度，又能連結台中重要交通路網，建構都會區基本軌道路網達到無縫運輸目標，以公共運輸發展為導向的宜居城市。

交通局表示，捷運藍線路線規畫西起台中港，沿台灣大道行經沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區；沿途經過各大醫院、學校、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網。路線總長約25.2公里，全線規畫高架車站7座、地下車站12座，共設有19座車站以及1座機廠。

顏莉敏說，台灣大道正英路口是附近沙鹿區六路、埔子、南勢、三鹿等里，及龍井區山腳、龍泉里超過4萬人口重要道路；正英路附近腹地大方便停車，就近還有95號公車可轉乘，藍線不應捨棄正英路口設B4站的便利性，僅以公車捷運路線重疊的弘光站來替代。

沿線居民指出，市府透過3場公聽會，美其名是要傾聽民意、了解地方需求；但如地方需求不能獲得市府重視，那召開公聽會豈不是淪為「政令宣導」；不排除將採強烈的抗爭相杯葛，力爭地方行的權益。

交通局強調，台中捷運藍線綜合規畫公聽會，主要是為使規畫路線沿線民眾了解規畫的內容，並聽取地方民眾寶貴意見，包括截至27日止的書面意見，皆納入陳報中央審議綜合規畫報告書內。

(中時 )