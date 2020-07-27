民進黨高雄市長補選候選人陳其邁，接受網紅「志祺七七」的專訪，當主持人問和前高雄市長韓國瑜最大不同之處是什麼時，陳其邁表示，第一是不說不切實際的話，其次就是他有執政經驗。

當主持人問到韓國瑜最大差別在哪時？陳其邁坦言，他不會說那種不切實際的話語，像南海挖石油，或者是摩天輪，他做的事情和說過的話，都是實實在在的，這就是他的風格。

陳其邁強調，他在行政院有工作一年多的時間，就在協助台灣科技產業的發展，以及解決青年就業的相關問題，他都有經驗，因此他知道政策和國家的願景，他也知道如何去整合和國際大廠合作的機會，所以解決問題的方式，他相信這個才是一個好的高雄市長具備的一個條件。且他要制定政策時，都會把政策執行想清楚，他才會去提出施政的願景。

陳其邁更表示，他非常清楚現在青年就業、產業轉型和空汙防治以及完善的交通系統是對高雄最重要的，他上任後要趕快解決和建設的。

(中時新聞網)