倪姓男子見理財專員身穿短裙起色心，假意諮詢理財規劃，誆稱自己對經絡按摩有研究，可幫忙消除腿部水腫，未經同意就抓起理專小腿，一路按往她大腿內側「該邊」，涉嫌「假諮詢、真性騷」理專後來向銀行回報，才發現受害者不只1人；台北地檢署依2個性騷擾罪起訴倪男，並請求從重量刑。

檢方調查，今年3月16日倪男前往某知名銀行 某分行，假意向理財專員諮詢理財規劃，趁與女理專在諮詢室獨處時，將話題導向經絡按摩，且不經對方同意，就直接抓起理專的腳示範按摩，一直按到大腿內側私密處，藉機性騷擾，理專藉口逃離，並向銀行反應。

但倪男食髓知味，4月23日改去該銀行另間分行，同樣對女理專按摩大腿內側，理專告知諮詢室有監視器且正在錄影，他才罷手離去。理專向銀行回報後，報警提告。

檢方調查期間，因傳喚銀行人員，得知倪在3月間就曾以相同手法性騷另名理專，該名被害理專遂當庭向檢方提告。檢方依據銀行監視器畫面，認定倪涉嫌性騷擾事證明確，依法起訴。

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(中時 )