台股27日盤中刷新歷史高點，雖短線不排除有高檔調節壓力，但富邦投信投資處投資策略師徐翊達表示，長線而言，台股仍有4大理由支持，近期永續發展議題持續受到矚目，加上高股息題材仍深獲青睞，富邦投信看準永續投資+高股息可望成為台股投資的新浪潮，將於8/12起募集「富邦台灣永續發展高股息基金」。

徐翊達指出，基於台股長線展望佳、產業中長期有四大利多、估值合理且具股息優勢、主動操作靈活度高等4大理由，建議投資人現階段仍可以長線角度布局台股基金，尤其永續投資+高股息的題材更是主流，在長線展望仍佳之下，拉回就是買點。

由於市場資金充沛，除了美國降息至0~0.25%及QE購債無上限、2.9兆美元財政刺激等政策外，歐日等全球主要央行及政府持續撒錢，國際游資淹腳目，已帶動國際股債市及黃金齊揚，預期熱錢將持續流入資本市場，有助台股未來表現。

此外，儘管海外疫情有擴散疑慮，但美中兩國整體形勢仍是可控，且景氣、零售、就業等經濟數據已有改善，企業獲利表現由谷底趨於好轉，對台股有正向牽引作用。再加上台股產業中長期有四大利多，如5G產業驅動成長、國際供應鏈轉單效應持續發酵、部分產業景氣落底回升、以及台商及中港資流入等利多題材，均有助提升台股評價。

值得一提的是，台股目前估值合理且具股息優勢，台股具備相對吸引力。儘管台股續漲至歷史高檔水位，截至6月底股利率仍有3.86%，領先全球與主要國際股市，再加上台股目前本益比約20倍，雖高於歷史均值，但相對主要國際股市合理，高檔風險相對低，因此對外資相對更有投資吸引力。

徐翊達建議，希望操作更靈活的台股投資人，不妨選擇主動型台股基金，由於主動型台股基金可在產業趨勢與成長潛力上擇優選股，降低大盤波動影響，可隨金融市場變化，動態調整基金佈局，趨吉避凶，靈活度更高，有望獲得超越大盤的超額報酬表現。因此，儘管台股居高，基於上述利多因素，建議投資人此時仍可於台股基金中擇優佈局，操作著重於長期投資。

(工商 )