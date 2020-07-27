肩上負擔超重，硬漢老爸撐起家計之際，也要用保單保護家庭。全球人壽27日表示，依內政部統計，生父平均生育年齡由2009年的33.3歲，10年已延後到34.6歲，同時民眾覺得家庭收入要達10.2萬元，才有能力生養一個小孩，所以現代爸爸的財務壓力更大、退休年齡也可能往後延。

因應成家增加的財務負擔，全球人壽表示，雖然現在很多都是雙薪家庭，但父親仍是家中重要經濟支柱之一，若沒有準備，就如同戲劇「做工的人」男主角不幸腦溢血，家庭頓失經濟來源，且男主角亦不想成為家庭負擔而選擇提早離世，所以全球人壽建議父親們要分階段，選擇適當的保單，保障自己及家庭。

新手爸爸即30~40歲之間，剛成家有小孩，要因應新增的奶粉尿布等各種支付，全球人壽表示，此一階段的爸爸應先考慮實支實付醫療險、意外險及意外醫療險，用較小的成本將大筆醫療費用的風險，轉嫁給保單，並用較高保額的意外險，保障家庭，不會因任何意外面臨經濟困難。

同時全球人壽也建議在婚後或懷孕時，夫妻就商量小孩的保單，抓出相對應的預算，小朋友一出生，只要有身份證字號就能儘早投保，鎖住可能發生的醫療等風險。

二是學齡期爸爸的投保術，即子女進入學齡期，正式要考慮教育基金、才藝費等，雖然夫妻的收入也可能因年資增加有所提升，但家庭花費亦可能隨著增加，這時期的爸爸經濟壓力仍大，但要避免重大疾病或意外，造成家庭經濟的負擔，所以要在實支實付醫療險、意外及意外醫療之上，再疊加失能扶助險、重大傷病險等。

且這時期的爸媽大多是40歲上下，也要開始考慮退休問題，但若預算不多，全球人壽也建議用變額萬能壽險，也就是具有彈性繳費功能的投資型保單，平時可以定期定額，或有年終獎金、紅利或累積一筆資金時，單筆投資，可有投資獲利，亦可同時具備壽險保障。

第三就是空巢期爸爸，即子女長大離家，逐漸不需要家庭經濟支援時，夫妻回歸二人的退休生活，全球人壽建議此時可考慮利變保單，如美元利變增額終身壽險，用國際通用的強勢貨幣進行資產配置，有些保單還會提供繳費期滿可申請轉入年金，可提供退休生活穩定的現金流。

(工商 )