在韓國曾預測出破百位樂透頭獎得主的樂透彩預測應用程式進軍台灣在台上線！為了讓台灣體驗該應用程式，更推出了史無前例「一年內未中獎隨即退還會費」的活動。

威力彩連槓47期頭獎獎金上看31億！很多民眾搶投注即希望可以成為31億元的得主，由於根據台灣彩券統計，中大獎者有有七成都是電腦選號，因此，大部份民眾若心中沒有特別喜好的數字都是採電腦選號，目前有另一種選擇─下載樂透預測應用APP，試試看新玩法「用科學玩樂透」。

「富達樂透」APP自7月起在台灣上架，富達樂透表示，首波於Android系統推出應用程式APP，提供威力彩、大樂透、今彩539的預測、分析等多樣化樂透資訊服務，IOS系統版本也將於近日推出。

富達樂透的系統是由韓國上市公司BrainContents Co. Ltd.（KOSDAQ:066980）所研發，在韓國已行之有年。富達樂透系統擁有獨家專利，是根據開獎號碼的歷史數據來生成演算法，推薦給使用者最具潛力的中獎號碼組合，在過去的12年中，BrainContents已經誕生出114位韓國官方樂透的頭獎得主，打破國家紀錄並獲得韓國KRI (Korea Record Institute) 認證，證明富達樂透的獨家演算法是非常成功的。

BrainContents首席分析師朴鐘浩表示，該團隊已經研究台灣樂透超過了兩年的時間，這兩年的研究時間完整分析了每期開獎的熱門與冷門號碼，藉由研究歷史數據，推演出強而有力的分析系統，使得富達樂透系統所預測出的號碼較隨機選號有更高的機率能命中頭獎。

「富達樂透」除了能針對台灣的樂透彩券提供實用的資訊，更提供了即時的樂透開獎結果、樂透開獎直播、累計頭獎金額、樂透統計分析、當期預測號碼、樂透討論社群、相關新聞報導、尋找頭獎商店等功能。

富達樂透CEO吳宗翰也表示，將在韓國市場驗證成功的預測系統，希望能帶給彩券迷更有趣的樂透體驗。

「富達樂透」為慶祝在台上線，富達樂透表示，推出免費成為會員即可得到今彩539 預測號碼的活動。此外，更推出了史無前例「一年內未中獎隨即退還會費」的活動，若VVIP用戶在1年內使用富達樂透來預測彩券號碼，沒有贏得任何獎項或獎金，將把會費退還給用戶。

(工商 )