高雄都發局27日表示，高雄市109年度住宅補貼，包括住宅租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼等3項，將在8月4日開辦，其中，今年的租金補貼戶數，從去年的1萬戶，擴增為16,381戶， 另外提供512戶、每戶最高貸款額度210萬元的自購住宅貸款利息補貼，以及355戶、每戶最高貸款額度80萬元的修繕住宅貸款利息補貼。

高雄都發局住宅發展處長翁浩建說，因應今年租金補貼名額增加及民眾實際租屋期程需求，109年度起租金補貼受理期間，將擴大受理申請2次，第1次申請從8月4日起至8月31日止，計畫戶數為13,651戶；第2次申請從110年1月18日至2月5日止，計畫戶數為2,730戶，有效分散申辦人流。

他表示，今年的租金補貼不僅增加補貼戶數，從去年的1萬戶，擴增為16,381戶，更放寬40歲以下單身與設籍限制，讓符合其他申請資格條件的40歲以下單身青年，也能獲得每月最高2,600元的租金補貼，其他單身40歲以上或非單身者，則仍維持每月最高3,200元的補貼款，為期均為1年。

翁浩建指出，今年首度放寬設籍限制，凡在高雄租屋，即便戶籍不在高雄，也能提出申請，同時也將每人每月平均所得標準，調高為32,748元，增加租屋族獲得補貼的機會，讓居住在高雄者，減輕經濟負擔。

他說，高市府今年還將提供512戶、每戶最高貸款額度210萬元的自購住宅貸款利息補貼，以及355戶、每戶最高貸款額度80萬元的修繕住宅貸款利息補貼，只要符合經濟或社會弱勢資格，就可享有0.312％優惠利率。

(工商 )