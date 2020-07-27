高雄楠梓區一名男子住家水塔被當成試槍標靶，不鏽鋼水塔上滿是坑坑巴巴的彈孔，地上也發現有鋼珠以及BB彈，苦主懷疑附近鄰居所為，將照片PO在網路上抱怨，沒想到，警方網路巡邏發現此案件後，立即明查暗訪，逮到開槍男子。

警方調查，根據住戶PO文，「看見對面大樓某戶有伸出槍管」。警方立即比對該地區大樓特徵及查訪。順利於當日下午發現該處某一大樓相當符合照片中磚瓦特徵，遂依據臉書中所描述之範圍，一戶一戶查看，於某戶門口放置數雙疑似生存遊戲之短靴的住戶涉有重嫌。

警方同時也找到大樓對面李姓被害人，再確認該大樓住戶中確實有一名25歲梁姓男子，非常熱衷於生存遊戲。同日下午17時許，通知梁嫌到案，經屋主同意入屋搜索，果真發現一把仿狙擊槍、BB彈及瓦斯鋼瓶等物品，梁嫌本人也坦承毀損行為。

梁嫌到案後表示，自己喜歡生存遊戲的刺激感，偶爾會為了練槍法，就對窗外的非生物物體打擊，警方聽了也傻眼。李男聽到警方破案，則大讚警方只靠著一張照片，在幾個小時以內就可以破獲，真是太有效率。

警方初步檢驗該仿狙擊槍，雖未達殺傷力標準，不構成《槍砲彈藥刀械管制條例》中所定義之槍械，但因仍屬毀損犯行所用之物品，且有違反《社會秩序維護法》之虞，警方均將其查扣，將以《毀損》罪依法裁處。

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(中時新聞網)