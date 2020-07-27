「綜藝大姐大」張小燕日前應邀為「失依兒救助計畫」獻聲，久未進錄音室配音，她事前仍做足功課，並主動提及哪裏要配上音樂點，何處要記得加上聲音的情緒。其實張小燕多年來一直為善不欲人知，默默支持各類的慈善公益捐款，固定挹注癌症患者、貧困孩童、流浪動物、愛滋防治、失智老人、臨終關懷、受暴女性等，只要是社會需要幫助的人，都不吝伸出援手。

張小燕看到受助的失依兒阿堯影片，有感而發地表示若不是有林老師的特別安排，或許阿堯連高中畢業都很困難，更感性地說：「一般家庭長大的小孩可能無法理解，公平是要靠自己掙來的，誰的破碎不是因偶遇的善意而癒合，請大家伸出溫暖的援手。」

阿堯（左）感謝高中老師的教育和幫助。（圖／愛最大慈善光協會提供）

回首過往，阿堯特別感謝基金會和一位吳姓保育員媽媽，因為要不是吳媽媽的悉心照顧，「陪著我度過那段我最不乖的時光，不知道我今天會在哪裡。」昔日保育員吳媽媽，也錄了一段影片給阿堯。吳媽媽說：「你當然可以叫我媽媽，在我心中你就像我親生的兒子一樣，我是你一輩子的媽媽。」讓阿堯當場飆淚。

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(中時新聞網)