有「浪子送行者」之稱的基隆市41歲大體修復師張軍凱，長期以修復大體名義募款，利用福山姊弟溺斃案和台南女兵車禍等案件斂財，不法所得至少200萬元，警方經過長期調查將他逮捕，張軍凱起初還矢口否認，見證據確鑿才承認募來的款項未交給家屬，訊後依《詐欺》、《背信》等罪嫌送辦。

警方調查，張軍凱總以「浪子回頭」形象包裝自己，他自稱過去在工廠製毒遭逮，入監服刑時被母親每周的探望打動，出獄後金盆洗手，轉型成送行師，多次上節目講述自身故事，在網路上頗有名氣。

但從2018年起，張軍凱開始觀察民眾高度關注的死亡案件，以上香名義拍攝靈堂照片，再於自己的臉書上貼出死者與家屬的故事，希望善心人士捐款幫忙家屬度過難關，許多民眾被天人永隔的悲慘遭遇打動而慷慨解囊，這些錢卻都遭張軍凱中飽私囊。

張男假借替死者家屬募款，善款卻都落入自己的口袋，不法獲利至少200萬元。（圖／翻攝畫面）

新店警方長期調查發現，張軍凱不法所得至少200萬元，但這些善款都沒有轉交給家屬，張軍凱的饒姓女友與母親也一起參與詐騙計畫，警方23日將他拘提到案，張軍凱還一度否認犯行，直到看見罪證確鑿才坦承犯案，但聲稱自己不是斂財，而是替死者家屬「代為保管」，荒謬言論讓人搖頭，檢方訊後依6萬元交保。

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(中時新聞網)