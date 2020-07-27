衛福部食藥署5月時宣布增訂「健康食品之關節保健功效評估方法」草案，但由於國內健康食品可宣稱保健功效的產品，多數都奠定在荒謬的動物實驗上，因此立委林淑芬與台灣動物社會研究會今天召開記者會，要求將所有動物實驗刪除，改以人體試驗或其他非活體動物的替代方法進行。

台灣動物社會研究會研究員饒心儀表示，現行台灣健康食品可宣稱保健功效的共13項，但多數都奠基在荒謬的動物實驗上，完全違背國際規範－宣稱健康食品保健的「功效性」前，應透過「人體試驗」確效後才得宣稱，而非以各種亂搞的動物實驗便宣稱有效。

而衛福部食藥署不僅違背國際規範與動保法替代、減量、精緻化原則，饒心儀更痛批，日前公告的「關節保健功效」評估方法更變本加厲，設計荒謬的「關節炎動物模式」，允許廠商以切除大鼠前十字韌帶、切除大鼠內側半月板等4種手術，及注射化學藥物破壞大鼠關節等方法來製造關節炎動物，根本是虐待動物。

林淑芬說，改善人體關節炎健康食品的研發，動物實驗結果不足以當作是否有效的證據，以大鼠作為實驗對象，並無法模擬人類關節，但卻讓廠商可據以宣稱具有關節保健功效，等於是讓消費者花錢當冤大頭。

林淑芬質疑，衛福部公布的草案中，3項動物實驗全都有替代方式，但政府捨棄便利、準確的人體試驗，硬要以人為方式虐待動物，製造關節炎動物模式，再以動物測試食品功效，已違背動物保護法第15條：「使用動物進行科學應用，應儘量避免使用活體動物」的精神。

林淑芬呼籲，衛福部應立即檢討13種健康食品保健功效評估方法，及「健康食品之關節保健功效評估方法」預告草案，將所有動物實驗刪除，改以人體試驗或其他非活體動物之替代方法進行。

食藥署回應，早在去年就已修法，減少參與實驗動物的隻數，目前相關的實驗也符合農委會所訂的標準，另外國內對健康食品的認定本就相對嚴謹，國外只需附文獻即可申請，但國內卻是除文獻外還需實驗佐證。

食藥署副署長林金富說，食品並不能做為療效使用，有生病還是要看醫生，今天是「健康食品之關節保健功效評估方法」草案預告的最後一天，已收到29萬封的陳情信件，會再一併做考量。

(中時 )