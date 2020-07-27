佔地2公頃、上百家廠商進駐的樹林工業區，因路邊停車格不予收費，屢遭廠商或周邊居民久佔，影響市容更造成一位難求，經新北市交通局與經濟部協調，8月3日起樹林工業區內武林街、樹潭街共186格停車格，改採收費管理；交通局表示，這是繼新北產業園區後，和工業局合作管理的第2處工業區停車格，盼整頓停車秩序，收費利潤也將回饋工業區。

新北市交通局表示，樹林工業區屬低汙染綜合性工業區，目前設廠營運廠商共103家，從業員工約3200人，年產值超過110億元，由於工業區隸屬經濟部管理，雖劃設路邊停車格但不予收費，不僅長期遭外地人士或部分廠商久佔，更造成環境髒亂、棄車亂置等問題，真正有需求的廠商或員工反倒無處停，引發民怨四起。

經新北市交通局與經濟部工業局協調，決議將園區內樹林武林街、樹潭街共186格汽車停車格，公告納入收費管理，每周一至周五上午7時至晚間8時計時收費，每小時20元，採半小時計費；交通局己設置收費告示牌，搭配紙本夾單宣導，日後將有專人按時巡查，若有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，將立即通報相關單位拖吊處理，盼提高停車位周轉率。

交通局停車營運科科長許芫綺補充，新北產業園區2018年將路邊停車格納入管理，目前還有5條聯外道路停車格尚未收費，交通局仍與廠商討論中；另外土城工業園區同樣有停車位遭長期占用問題，但經問卷調查，多數廠商都反對收費，目前仍喬不攏。

(中時 )