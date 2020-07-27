彰化縣長王惠美表示，縣府聽見小攤商們的心聲，因此商請彰化縣商業會無償提供協助，幫助業者們一起來拚經濟。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府與彰化縣商業會上午在縣府中庭舉行宣傳記者會，上演行動劇說明振興三倍券該如何消費、如何兌領現金。（謝瓊雲攝）

彰化市永樂商圈許多攤商店家樂見三倍券有免費服務據點，協助他們兌領現金。永樂商圈發展協會理事長鍾正軒(左二)強調，無論會員、非會員，協會樂於為所有永樂商圈的店家服務。（謝瓊雲攝）

彰化市永樂商圈許多攤商店家樂見三倍券有免費服務據點，協助他們兌領現金。永樂商圈發展協會理事長鍾正軒(左)強調，無論會員、非會員，協會樂於為所有永樂商圈的店家服務。（謝瓊雲攝）

攤商毋免驚！三倍券盡量收。彰化縣商業會接受縣政府請託，決定跳出來，率全國之先，在全縣設立8大據點，無償協助小攤商兌領三倍券，8月1日起至明年3月21日止，每周三上午9時至下午2時，都可前往辦理。

振興3倍券上路半個月，量販超市、百貨大賣場紛紛推出優惠促銷搶商機，但許多小商店、攤商，並無稅籍也未申設統一編號，沒有商業登記證等，礙於無法自行將3倍券兌現遲遲不敢收，只能眼睜睜看著錢潮商機溜走。

彰化縣長王惠美表示，年初以來受到疫情影響，嚴重衝擊許多商業行為，政府推出許多振興方案，卻有許多攤商因為無法請領現金而望券興嘆；縣府看見攤商的難處，也聽見大家的心聲，特別感謝彰化縣商業會理事長陳炯森及秘書長陳健安情義相挺，接受縣府委託。

王惠美呼籲大家多多前來彰化消費，每消費500元就可以把發票、收據上傳到「彰化縣觀光振興方案活動網站」，取得摸彩機會，有6台GOGORO電動機車、電動自行車、IPAD、電視、電冰箱、600位3,000元禮金、1台價值50萬元轎車、還有100位彰化一日遊與縣長有約獎項，歡迎大家一起共襄盛舉。

在永樂街慶安宮外擺攤32年的攤販林清河表示，他賣熱狗、薯條和爆米花等銅板小吃，加上不能找零，一直都拒收；如果現在有地方可以兌領，他當然樂意遊客持券消費，也會考慮小額找零。

副理事長楊曜聰表示，商業會在彰化、和美、員林、鹿港、溪湖、二林、田中和北斗等8處公會成員設置服務窗口，義務協助攤商店家收取兌換三倍券，過程不收任何手續費，但需自行負擔的過程跨行轉帳30元手續費，由第一信用合作社直接扣除後再將款項匯入存摺中。

依經濟部規定，攤商收取三倍券兌換現金，必須要有營利事業登記，或統編、稅籍資料等，才能直接向郵局、金融機構等辦理，否則只能委託有統編的營業管理組織、產業公協會、農漁 會及合作社代辦；彰化縣商業會強調，服務過程中，若發現有偽券，則不予受理，呼籲攤商們放心收取三倍券、安心前來兌換，若有疑問可電洽04-7222601。

(中時 )