監委針對黃士修所提「核四啟封商轉發電」公投案提出調查報告，質疑中選會有怠職之咎。中選會發言人陳朝建表示，中選會尊重監委調查報告，至於修公投法改為每案都要舉行聽證，中選會也會將建議在中選會委員會議中提報討論。

陳朝建受訪時說，監委的調查報告他有上網閱覽，也看了相關報導，本案中選會是依法辦理，也就是中選會對於全國性公民投票案審議是依照法定程序來處理，對監察院調查報告予以尊重，並會函覆說明。

中選會表示，本案緣於2018年1月3日修正公布的公民投票法將本會明定為主管機關後，本會自受理全國性公投案以來，僅有領銜人宋雲飛與黃士修先後所提公投案名稱及性質相似，本會委員會審議時，考量宋雲飛領銜提出的公投案既已舉行聽證，並經補正釐清相關爭點，補正後之主文與黃案所提主文只有「一字一標點」符號之差，過往宋雲飛案經補正後既已合於下一階段戶所查對要件，則黃案主文意旨與其既無差異，自無為相異處理之必要。

中選會表示，委員會議依公民投票法第10條第4項規定，依法決議黃士修提案案無須再辦理聽證會理由已敘明。 總之，有關全國性公投提案的審議，中選會係依法審議，至監察院另對於本案提出調查報告，除予以尊重外，也會依法函復說明，其餘並無評論。

陳朝建也說，調查報告如所提修法建議部分，也會提交中選會委員會議報告及決定。

(中時 )