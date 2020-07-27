為促進青年就業及學習技能，勞動部勞動力發展署中彰投分署台中訓練場推出「精密機械青年專班」，報名即日起至8月28日止，訓練費用由政府全額補助，訓後還有專人輔導就業；並搭配勞動部近期推出的青年職前訓練學習獎勵金專案，減輕經濟壓力及安心參訓。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，青年專班開班前都經過相關產業就業市場需求調查，規畫符合業界用人需求的訓練課程，課程設計有八成以上都是實作課程，由資深訓練師帶領學員，以一人一機方式進行密集實作訓練，協助提升青年朋友的技術職能及實作能力，結訓後即能無縫接軌職場。

尤其，中彰投地區為精密機械的產業聚落，該班結訓學員向來供不應求，不乏像大立光電、上銀科技等上市上櫃大廠前來徵才與預聘，訓練效能更是獲得產業界所認同。

南投竹山大禾竹藝工坊創辦人之子劉御群曾為精密機械班學員，原就讀營養保健系的他，經由父親鼓勵至勞動力發展署中彰投分署接受訓練，學得專業技術、考取技術士技能檢定乙級證照，結訓後延伸所學技術，應用於竹藝製作工法，開創出更多貼近生活的竹藝品。

「精密機械青年專班」以29歲以下適訓青年優先錄取，如有招生未足額時，開放最多30％參訓名額給一般失(待)業民眾，訓練期間如為外縣市及台中市偏遠地區之參訓民眾，可申請住宿，參訓者全程免費，訓後輔導就業；另參訓者如屬於就業保險法或就業促進實施辦法所列特定對象身分者，參訓期間亦能申領職業訓練生活津貼，降低學員參訓期間的經濟壓力。

(中時 )