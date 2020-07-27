負責公平競爭事務的澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）周一指控谷歌（Google）誤導消費者，以獲得他們允許自己的個人資料被谷歌用來做目標性行銷，因此計劃對谷歌做出「數百萬計」澳元罰金成業界先例。

歐美近期不斷針對科技業者在處理用戶個人資料上，要求有更多個人隱私上的保護。

路透報導，根據法院的文件顯示，ACCC指控谷歌在2016年改變做法，讓用戶個人資料跟所搜尋的非谷歌網站進行連結時，並沒有公開地取得用戶同意。

ACCC主席森斯（Rod Sims）說，谷歌這樣把數以百萬計用戶資料，在未經同意下進行連結而賺了不少錢，但這都是藉誤導手段來達成此目的，並且令谷歌取得無可動搖的市場力量。

對於ACCC的指控，谷歌表示當初對用戶提出同意讓谷歌連結其個人資料時，所列出來的選項內容都是簡單易明的告示，因此並不存在誤導成份。即使用戶不同意谷歌連結其個人資料，用戶在谷歌產品與服務上的使用情況根本不會有任何改變。

(工商 )