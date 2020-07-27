芎林國小男籃獲全國國小籃球錦標賽殿軍，縣長楊文科（中） 現身慶功宴鼓勵。（縣府提供／羅浚濱新竹傳）

芎林國小藍球隊選手黃楷鈞（左）和田易弘（右）獲選明星球員。（縣府提供／羅浚濱新竹傳）

有122隊參賽的2020全國國小籃球錦標賽，新竹縣芎林國小籃球隊在五年級男生乙組一路過關斬將，連贏四場闖進四強，與強隊台中市南陽國小以三分之差落敗，未能爭取冠亞賽，但拿下殿軍是創隊以來最佳成績。

縣長楊文科親自現身在芎林國小籃球隊慶功宴鼓勵，期盼小選手們繼續好好加油，為自己的夢想前進，此次能夠在全國性比賽中，與全國選手同台較勁，相當難能可貴，相信大家都收獲滿滿，未來也會繼續成長茁壯。

芎林國小校長孟繁明表示，該校近年與全縣唯一聘有專業籃球教練的員東國中合作，輔導學生就讀體育班，帶著喜歡馳騁球場的孩子們追逐夢想，逐漸在縣級比賽中嶄露頭角，甚至力克強敵，挺進全國賽。

芎林國小籃球隊教練吳明進表示，為兼顧孩子們的課業及品行輔導，積極尋求校內教師與行政團隊的支持，努力爭取相關經費與協助，鞏固學生的學業基礎，也讓家長放心，這次能闖進4強，相當開心。

(中時 )