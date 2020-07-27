台股新里程碑！在台積電漲停助攻下，台股今天（27日）盤中寫下新天價，一舉超越高懸卅年的12682.41關卡，財信傳媒董事長謝金河表示，經過30年調整，台股重新踏上新的里程碑，這是一個台灣蛻變的重要起點。

謝金河在臉書發文指出，過去卅年，台灣面對大陸崛起的吸金壓力，連美國也不諱言把台灣邊緣化，但台灣卻能在困難中步步爬起來，這是難得的成績，而台灣花了一甲子打造的綠色矽島，尤其是台積電在全球競爭中一路挺進，這是值得驕傲的一刻。台積電一度拉漲停，市值達10.998兆台幣，這是一個不可思議的數字；而聯發科漲到707元，市值到1.124兆台幣，也順利超車鴻海，成為全台第二大巿值企業，台灣由台積電、聯發科雙核心領航的架構也確立。

二是台股創新高，由台積電、聯發科、聯電、世界先進及日月光領航的架構，一定會發生資金排擠效應，造成其他股票的殺盤，生技股賣壓加重，其他產業也面臨壓力，但支撐力比預期強，這顯示台股的資金行情尚未到盡頭。

三是未來是一個大洗牌的時代，廣達股價今天正式超越鴻海，這是1990年以來頭一遭，這些年廣達把生產線移回台灣，而郭董退居二線，命運也跟著出現變化。

最後是台積電撑起整個半導體產業鏈，台積電大聯盟會更加茁壯，大陸愈用力加持半導體產業，台灣的產業鏈價值會更高。有了台積電扮演護國神山角色，台灣的主政者要更加努力，讓台灣的經濟發展腳步愈走愈踏實，台灣資本市場才能愈走愈強壯。

(中時新聞網)