花旗集團因於新冠肺炎期間大力協助員工、客戶及社區，榮獲《歐元雜誌》評選為亞太區「卓越領導」，同時也獲選亞太區「最佳投資銀行」。無獨有偶，花旗(台灣)銀行也甫獲得《亞元雜誌》及《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」的肯定。

《歐元雜誌》在評論中寫道：「花旗是一個大型的金融機構，存在於近乎每個亞洲大型經濟體中。一個企業若缺少對系統性威脅做出明智和敏捷反應的天生能力，就不會變得如此之大，且經營長久。在亞太區執行長Peter Babej 的領導下，花旗亞太區對新冠病毒危機處理迅速。」

針對亞太區內的零售業務及中小企業客戶，花旗提供包括展延貸款的手續費減免以及降低融資利率。透過全球平台，花旗為亞太區企業機構客戶提供有效且創新的資金解決方案，募得超過100億美元資金。這些交易包括花旗的第一筆虛擬IPO –協助中國慧擇保險在美國納斯達克交易所掛牌，其所有路演都是透過視訊及電話會議運作。花旗為貿易融資和現金管理客戶提供同樣創新的服務，運用數位基礎建設，協助於遠端建立客戶與花旗往來的流程、及收付款。

花旗亞太區執行長 Peter Babej表示：「這是團隊優異努力的成果，我要再次感謝花旗全體同仁展現出的專注、努力和靈活彈性。隨著形勢的發展，我們將繼續密切監測亞太區的發展，並持續全力支持我們的客戶和社區。」

花旗台灣於今年上半年亦榮獲《亞元雜誌》及《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」肯定。

《亞元雜誌》編輯團隊六月底於官網上宣佈得獎消息時，針對花旗獲獎寫道：「花旗是台灣外銀中的佼佼者，除了擁有領先業界的消費金融，更有世界級的企業金融與投資部門；花旗與亞太區的客戶建立了深厚的合作關係……在花旗(台灣)董事長莫兆鴻的帶領下，花旗於2019年表現亮眼。」這是該權威雜誌於2017年重新舉辦國家獎項以來，花旗台灣連續第四年獲此殊榮。

除了獲得《亞元雜誌》肯定外，花旗台灣於五月時，亦贏得《金融亞洲雜誌》「最佳國際銀行」大獎，為花旗連續第24年獲此殊榮。

花旗(台灣)董事長莫兆鴻感謝台灣所有同仁的努力及貢獻，他指出：「2019年不是容易的一年，但花旗台灣2019年稅前盈餘（EBIT）達新台幣146.72億元，較前一年成長13％，為自2013年以來表現最好的一年。受到新冠肺炎疫情影響，2020年全球面臨更嚴峻的考驗。我們除了採取積極防疫措施，同時擁有完善的營運持續計畫，透過花旗全球資源及數位化平台，持續提供客戶完整的金融解決方案。｣

(中時 )