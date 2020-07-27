除息首日填息後就遭空襲的光學鏡頭廠玉晶光(3406)，獲得美系外資平反！美系外資發布最新報告指出，從供應鏈調查，玉晶光與「可能」進入蘋果的競爭者—韓國Semco與大陸舜宇光學重疊之處非常有限，下半年業績前景依舊強勁，近期股價下跌更具吸引力，給予目標價900元，獲平反的玉晶光今天股價強勢反彈6.19%，收在669元。

玉晶光7月22日除息日從喜劇變悲劇，開盤未久立刻攻高填息，未料除息正式恢復融券交易立刻引來知空方突襲，知名分析師在玉晶光可以「放空」後發布最新報告指出，預測韓國Semco與大陸舜宇光學將分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈，Kantatsu可能自2021年或2022年開始退出Apple供應鏈。

知名分析師並點名唱衰玉晶光，認為可能於2020年下半年進入的Semco，除會取得玉晶光訂單份額外，也意謂著即便Kantatsu退出，玉晶光沒有機會生產更高階的長焦鏡頭，不利該公司規格升級展望，而舜宇光學的進入，則意謂著跟玉晶光將有價格戰，不利玉晶光營收與EPS成長，玉晶光因2021年營收與每股盈餘可能成長有限而為最大輸家。

不過，美系外資的最新報告卻與知名分析師看法大不同，美系外資報告指出，從供應鏈調查，玉晶光與Semco、舜宇光學重疊之處非常有限，受惠於新iPhone產品周期，鏡頭規格升級及更多分配額，預期玉晶光7月開始營收成長將非常強勁，月增率可望達40%到50%，第3季季增率亦可望達65%。

美系外資認為，由於玉晶光將專注在5P超廣角鏡頭及首度導入的7P主鏡頭，預期玉晶光ASP將更高，而高階7P鏡頭可望將玉晶光2020年到2022年的EPS提升5%到10%，近期股價下跌更具吸引力，給予「買進」評等，目標價提高至900元。

(時報資訊)