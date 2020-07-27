為了持續創造經濟成長與推動產業創新升級，工研院積極響應政府政策，攜手信保基金與26家金融行庫，於27日舉辦「技術加值融資保證專案」簽約記者會，以資金導入及技術提升兩大主軸，結合資本市場與科技市場，積極協助臺灣中小企業與新創公司掌握成長契機，創造臺灣智慧價值。

經濟部次長林全能表示，此次「技術加值融資保證專案」即是當企業沒有充分的資金與抵押品時，可透過信保基金來創造價值；在技術上若遇到困難，可從法人研究機構如工研院提供協助，讓中小企業與新創公司有更好的技術研發。過去資金與技術之間並沒有很好的橋樑，此次專案也是打通「任督二脈」，透過技術加值，加上信用保證拿到資金，形成很好的機制，讓技術往產業化、商品化發展，朝正向發展。

工研院院長劉文雄表示，科技變革是經濟快速成長的重要關鍵，而科技的創新，需要資本的長期投入，這也是美國矽谷長期以來蓬勃發展的主要原因。臺灣科技發展表現優異，但長期以來資本與科技的連結不足。台灣與美國相較，美國創投資金投資在資本市場占比是將近臺灣的十倍，顯示臺灣投資科技的思維比美國弱。

根據統計，過去多年來，臺灣大公司研發經費用，有80％是為了加速產品發展，屬於代工思維，用在中長期的研發投資只有20％，對臺灣長期科技及經濟發展並非好事。因此，未來我們要發展「臺灣智慧價值」，翻轉一直以來研發投資多專注在製造之模式，在思維上要從製造優先轉變成智慧優先，打造智慧價值的臺灣總部思維。而技術加值融資保證專案正是帶動產業技術鍍金，創造智慧價值之關鍵力量。

(工商 )